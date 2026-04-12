Der SV Hermersberg zieht im Kampf um den zweiten Platz davon. Vor allem deshalb, weil die SG Meisenheim in Kirchheimbolanden einen schwachen Tag erwischte.
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Jens Bohr redete nicht lange um den heißen Brei herum. „Der SV Kirchheimbolanden hat das Spiel absolut verdient gewonnen“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nach dem 1:3 (1:1) bei den Kirchheimbolandenern.Bohr begründete seine Aussage so: „Wir haben viele einfache Dinge nicht gut gemacht.