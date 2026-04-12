1:3 in Kirchheimbolanden Meisenheimer lösen einfache Dinge nicht gut Olaf Paare 12.04.2026, 19:08 Uhr

i Leon Bock konnte die 1:3-Niederlage der SG Meisenheim in Kirchheimbolanden nicht verhindern. Klaus Castor

Der SV Hermersberg zieht im Kampf um den zweiten Platz davon. Vor allem deshalb, weil die SG Meisenheim in Kirchheimbolanden einen schwachen Tag erwischte.

Jens Bohr redete nicht lange um den heißen Brei herum. „Der SV Kirchheimbolanden hat das Spiel absolut verdient gewonnen“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nach dem 1:3 (1:1) bei den Kirchheimbolandenern.Bohr begründete seine Aussage so: „Wir haben viele einfache Dinge nicht gut gemacht.







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