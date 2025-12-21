Meisenheimer Kontinuität: Bohr und Spieler bleiben

Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hat kurz vor dem Jahreswechsel zahlreiche Personalentscheidungen. Die wichtigste betrifft natürlich die des Trainers. Ein Spielertrio hat aber auch schon für den Sommer zugesagt.
Einmal mehr setzt die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied auf Kontinuität in der Trainerfrage. Jens Bohr bleibt Cheftrainer des Fußball-Landesligisten. Er verlängerte bis Sommer 2027. Doch damit nicht genug: Durch weitere Zusagen aus dem Trainier- und Funktionsteam sowie aus dem Spielerkreis kann der Verein langfristig planen.