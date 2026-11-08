SV Winterbach gewinnt Derby Meisenheimer hören die Alarmglocken nicht Olaf Paare 08.11.2026, 10:46 Uhr

i Da war die Meisenheimer Welt noch in Ordnung: Mika Maurer (vom Winterbacher Torwart Max Kretzschmar verdeckt) zirkelt den Ball zum 1:0 ins lange Eck. Edgar Daudistel

Wie kann ein Fußballspiel nur derart kippen? Eine Viertelstunde lang dominierte die SG Meisenheim im Derby gegen den SV Winterbach, doch dann schwammen sich die Gäste frei und nahmen am Ende verdient die drei Punkte mit.

Die Kerbe-Spezialisten haben wieder zugeschlagen. Das 2:1 (0:1) des SV Winterbach bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied war allerdings die bisher größte Überraschung auf ihrer erfolgreichen Tour über die Volksfeste der Region. Schließlich beendeten sie mit dem verdienten Erfolg an der Lauschieder Kerb zugleich die Fünf-Siege-Serie der SGM-Fußballer in der Landesliga.







Artikel teilen

Artikel teilen