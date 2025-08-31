Erneut war die Tribüne in Hüffelsheim sehr gut belegt. Aus gutem Grund, denn bei Verbandsliga-Aufsteiger SGH gibt es immer etwas zu bewundern. Neun Treffer fielen beim Heimsieg über den FK Pirmasens II.

Die SG Hüffelsheim ist eine Bereicherung für die Fußball-Verbandsliga. Mit nun zehn Punkten ist ihr ein klasse Start geglückt, vor allem steht der Aufsteiger aber für Spektakel. Auf ein 4:1 und ein 3:4 folgte nun gegen den FK Pirmasens II ein 5:4 (3:2).

„Für die Zuschauer ist das sicher ein tolles Spiel gewesen“, sagte SGH-Trainer André Weingärtner. Die nachvollziehbare Ergänzung, „für den Trainer eher weniger“ schluckte er herunter. Die Hüffelsheimer überzeugten einmal mehr mit klasse Offensivfußball. Ihre Angriffe über die Außen hatten Hand und Fuß. In der Mitte drehten Tim Müller und Nik Rosenbaum auf, verteilten die Bälle stark auf die temporeichen Flügelspieler Christian Hahn und Tim Krafft. Vor allem Krafft über rechts machte ordentlich Betrieb, zog immer wieder zur Grundlinie und flankte dann nicht blind, sondern mit Übersicht in die Mitte. Das 1:0 (2.) durch Tim Reidenbach und das 3:2 (35.) durch Rosenbaum waren Blaupausen. „Tim Krafft hat richtig stark gespielt“, bestätigte Weingärtner, der den Mann mit der Nummer elf schon in der Vorbereitung gelobt hatte. Seinen Formanstieg bestätigt Krafft nun auch im Punktspielbetrieb.

Müller trifft zweimal per Kunstschuss

Zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass der Auftritt des Gegners aus Pirmasens recht wild war. Zwischen der unsicheren Abwehr und dem schwachen Mittelfeld entstanden riesige Lücken, die die Hüffelsheimer regelmäßig nutzten und bespielten. Aus ihrer Überlegenheit in diesem Bereich machten die Gastgeber allerdings zu wenig, deutlich mehr Chancen und Tore wären mit etwas mehr Präzision möglich gewesen. Präzision, die Müller an den Tag legte. Zum 2:0 (4.) traf er per herrlichem Freistoß, das 5:2 war ein Kunstschuss. Einen abgewehrten Eckball nahm er aus 20 Metern volley, und der Ball strahlte in die Maschen.

Doch die Pirmasenser ließen sich nicht abschütteln. Das hatten sie ihrer wuseligen, schnellen Offensive zu verdanken. Allerdings auch einigen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Die Elfmeter, die zum 1:2 (12.) und zum 3:5 (60.) führten, waren nicht zwingend zu pfeifen, das 2:2 (24.) war mehr als abseitsverdächtig. „Das waren Faktoren bei den Gegentoren, die wir nicht zu verantworten hatten“, sagte Weingärtner und ergänzte: „Wenn es zur Pause 3:0 steht, und das hätte es stehen können, dann hätten wir von einem perfekten Spiel von uns gesprochen.“

„Mir gefällt die Reaktion der Jungs, dass sie auch nach einem Heimsieg nicht zufrieden sind.“

André Weingärtner

Absolut bemerkenswert ist die Intensität, mit der die Hüffelsheimer auftreten. Ball und Gegner werden quer über den Platz gejagt, es gibt keine Ruhephasen. So gelang auch in Minute 51 ein Ballgewinn an der Mittellinie. Simon Scherer trieb die Kugel nach vorne und bediente Reidenbach, der seinen zweiten Treffer zum 4:2 markierte. „Alle unsere Tore waren ganz toll herausgespielt“, lobte Weingärtner. Dass es anschließend durch den zweiten Elfmeter und ein Gegentor in der 89. Minute noch einmal zittrig wurde, lag auch an frühen Wechseln, die dem Hüffelsheimer Spiel nicht wirklich guttaten. Doch am Mittwoch steht im Pokal die nächste schwere Aufgabe an, und da hieß es, die Kräfte zu schonen.

Die vier Gegentore, zum zweiten Mal in Folge übrigens, schmeckten einigen im Hüffelsheimer Kader nicht. „Mir gefällt die Reaktion der Jungs, dass sie auch nach einem Heimsieg nicht zufrieden sind. Da gab es im Kreis richtige Meinungsverschiedenheiten. Aber das ist gut, die Jungs wollen sich entwickeln, sich verbessern, und daran werden wir arbeiten“, resümierte der SGH-Trainer.

SG Hüffelsheim: Becker – Mörbel, Hermann, Balzer – Krafft (80. Keita), Müller, Rosenbaum, Hahn (55. Scheick) – Lind (65. Schmidt) – Scherer (55. Frisch), Reidenbach (65. El-Haiwan).

So geht’s weiter: am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Verbandspokal beim SV Mainz-Weisenau und in der Liga am Sonntag, 15.15 Uhr, beim TuS Steinbach.