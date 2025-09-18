Alemannia in Mechtersheim Mehr Spitzenspiel geht nicht 18.09.2025, 13:53 Uhr

i Marlon Pira (grünes Trikot) hat sich beim SV Alemannia Waldalgesheim einen Stammplatz im Sturm gesichert. Auch in Mechtersheim möchte er überzeugen. Edgar Daudistel

Wer kassiert die erste Saisonniederlage? Oder trennen sich der TuS Mechtersheim und der SV Alemannia Waldalgesheim im Spitzenspiel unentschieden und gehen weiter im Gleichschritt in der Verbandsliga vorneweg?

Erster gegen Zweiter, beide ungeschlagen, beide punktgleich – mehr Spitzenspiel geht nicht, wenn Fußball-Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim am Samstag um 16 Uhr beim TuS Mechtersheim antritt.„Für mich sind die Mechtersheimer der Top-Favorit. Sie sind stärker als die Vorjahres-Aufsteiger FV Dudenhofen und TSV Gau-Odernheim“, sagt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic und ergänzt: „Wir müssen von der ersten Minute an wach sein und bis zur letzten ...







