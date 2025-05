Durch den Gewitter-Abbruch warten drei Spiele in sieben Tagen auf die SG Hüffelsheim. Ein Hammer-Programm zum Auftakt der finalen Saisonphase, zumal am Sonntag das schwere Auswärtsspiel in Hermersberg ansteht.

Es ist vom Papier her die schwerste Aufgabe im Restprogramm der SG Hüffelsheim, die die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga anstrebt. Beim Tabellenvierten, dem SV Hermersberg, muss sie am Sonntag um 15.30 Uhr antreten. „Du weißt in der Landesliga nie, was auf dich zukommt, deshalb müssen wir bei uns bleiben“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner und ergänzt: „Wir befinden uns in einer guten Situation, und die wollen wir für uns nutzen.“

In dieser Woche stellte er deshalb Themen wie Ballkontrolle und Spielaufbau in den Mittelpunkt, auch das richtige Verhalten im Gegenpressing wurde angesprochen. Dabei gefiel Weingärtner die hohe Trainingsqualität, die auch dadurch forciert wird, dass der Kader gut gefüllt ist. Bis auf Jannik Kern, der immerhin wieder läuft, und Philip Klein kann Weingärtner mit allen Akteuren planen. „Wir dürfen nicht zu weit nach vorne schauen. Der Fokus liegt einzig auf Hermersberg. Auf diese maximal schwere Partie sind wir optimal vorbereitet.“