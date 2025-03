Maxi Kuhn verstärkt die SG Kirn

Die Aufstockung des Kaders der SG Kirn/Kirn-Sulzbach schreitet voran: Maximilian Kuhn verstärkt den zukünftigen Bezirksligisten ab Sommer. „Ich bin sehr glücklich, dass das mit Maxi geklappt hat“, sagt der Kirner Trainer Jens Wückert.

„Es hatte in diesem Winter Priorität, dass wir uns für die neue Saison gut aufstellen, da ging es vor allem um die Offensive, in der wir ja in dieser Saison große Probleme haben“, erläutert Wückert. Und da passt Kuhn perfekt ins Beuteschema. Er weist eine extrem hohe Trefferquote auf: Der Spielertrainer der Spvgg Hochwald hat in 13 Einsätzen 25 Treffer in der B-Klasse Birkenfeld 1 erzielt. Das macht einen Schnitt von 1,92 Toren pro Partie. In der Vorsaison markierte Kuhn 21 Treffer für den SC Idar-Oberstein II in der Bezirksliga – also in der Klasse, in der das Landesliga-Schlusslicht in der kommenden Spielzeit auflaufen wird.

Kuhn hatte schon bei der Spvgg Hochwald zugesagt

Kuhn, dazu die derzeitigen Simmertaler Murat Aysel, Tim Dieges und Schäfer sowie das Gros des aktuellen Kaders – die Kirner dürften ab Sommer gut besetzt sein, sogar deutlich besser als in dieser Saison. „Das Wichtigste aber war, dass wir den bisherigen Kader bis auf Thiago und Michael Komarow halten konnten. Das war keine Selbstverständlichkeit, das hätte auch anders ausgehen können. Deshalb haben wir in den Erhalt des aktuellen Kaders größte Anstrengungen gesteckt“, sagt Wückert und fügt an: „Hätten wir Maxi und die drei Simmertaler schon in dieser Saison bei uns gehabt, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Klassenverbleib in der Landesliga hätten schaffen können.“

Mit seinem Wechsel im Sommer endet für Kuhn das einjährige Gastspiel bei der Spvgg Hochwald ein bisschen überraschend. Schließlich hatte Marvin Becker, der Abteilungsleiter der Hochwälder, im Rahmen der Trennung von Kuhns Trainerpartner Marco Bussu verkündet, dass Kuhn Trainer bleibt und für die nächste Saison bereits zugesagt habe. Nun die Rolle rückwärts, verbunden mit dem sportlichen Aufstieg in die Bezirksliga.