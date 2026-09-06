SG Weinsheim siegt 1:0 Max Bernhards Blitztor reicht und hemmt Olaf Paare 06.09.2026, 11:01 Uhr

i Groß ist die Freude bei der SG Weinsheim über die frühe Führung gegen die SG Rieschweiler. Ezz Jalkama (links) und Felix Zimmermann gratulieren dem strahlenden Torschützen Max Bernhard. Edgar Daudistel

Aufsteiger tun sich erfahrungsgemäß schwer in der Fußball-Landesliga. Doch die SG Weinsheim straft die Skeptiker Lügen. Das Team feierte mit dem 1:0 über die SG Rieschweiler schon den dritten Sieg im sechsten Spiel.

Wenn eine Mannschaft schon in der ersten Minute in Führung geht, dann ist das der perfekte Start. Eigentlich. Bei der SG Weinsheim wirkte das Blitztor aber eher wie eine Bremse. Das ist allerdings Jammern auf hohem Niveau, denn die Abwehr des Aufsteigers in die Fußball-Landesliga hielt die Null, und so reichte der frühe Streich zum 1:0 (1:0)-Sieg über die SG Rieschweiler – zugleich der erste Heimsieg im dritten Versuch.







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