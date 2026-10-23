Vertragsverlängerungen perfekt Marvin Lind und Jelle Lang bleiben beim SC Idar Sascha Nicolay 23.10.2026, 10:35 Uhr

i Marvin Lind (links) und Jelle Lang bleiben dem SC Idar-Oberstein über die Saison hinaus erhalten. Stefan Ding

Frühzeitig isst es dem SC Idar-Oberstein gelungen, die Verträge von zwei seiner Spieler zu verlängern. Jelle Lang gab seine Zusage sogar für zwei weitere Jahre.

Der SC Idar-Oberstein hat zwei seiner Spieler über die laufende Saison heraus an sich gebunden. Marvin Lind verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr, Jelle Lang sogar um zwei Spielzeiten. Beide Spieler agieren in letzter Zeit fast immer gemeinsam auf dem rechten Flügel des Verbandsligisten – Lind in der defensiveren Position, Lang davor.







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