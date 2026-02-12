VfR Baumholder gewinnt Test Marius Gedratis gelingt mal wieder ein Kunstschuss Sascha Nicolay 12.02.2026, 14:45 Uhr

i "Über den Torhüter werde ich schießen", scheint Marius Gedratis hier anzudeuten. Gegen die SG Nohfelden-Wolfersweiler hat er es wieder einmal getan. Stefan Ding

Der VfR Baumholder feierte einen lockeren Testspielsieg mit einem Traumtor von Marius Gedratis. Außerdem hat der Landesligist einen weiteren jungen Spieler verpflichtet.

Der VfR Baumholder hat ein Testspiel gegen Saar-Verbandsligist SG Nohfelden-Wolfersweiler problemlos mit 7:1 (2:1) gewonnen. Highlight der Partie war ein Tor von Marius Gedratis. Wieder einmal traf der schussgewaltige VfR-Akteur aus der eigenen Hälfte, aus mehr als 50 Metern, über einen weit vor dem Gehäuse agierenden Gäste-Keeper.







