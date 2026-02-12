Der VfR Baumholder feierte einen lockeren Testspielsieg mit einem Traumtor von Marius Gedratis. Außerdem hat der Landesligist einen weiteren jungen Spieler verpflichtet.
Der VfR Baumholder hat ein Testspiel gegen Saar-Verbandsligist SG Nohfelden-Wolfersweiler problemlos mit 7:1 (2:1) gewonnen. Highlight der Partie war ein Tor von Marius Gedratis. Wieder einmal traf der schussgewaltige VfR-Akteur aus der eigenen Hälfte, aus mehr als 50 Metern, über einen weit vor dem Gehäuse agierenden Gäste-Keeper.