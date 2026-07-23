Drei junge Pfeile am Start
Marco Reich wählt spannende Testspiel-Aufstellung
Marco Reich hat Spaß mit seiner Mannschaft. Beim Testspiel geegen Oberligist SV Auersmacher war der Trainer von der Leistung des
Marco Reich hat Spaß mit seiner Mannschaft. Beim Testspiel geegen Oberligist SV Auersmacher war der Trainer von der Leistung des SC Idar-Oberstein begeistert.
Stefan Ding

Marco Reich war bestens gelaunt nach der 1:3-Testspielniederlage seines SC Idar-Oberstein gegen den SV Auersmacher. Der Coach hatte eine spannende Aufstellung gewählt und sah eine starke Leistung seiner Mannschaft.

Lesezeit 2 Minuten
Dass der SC Idar-Oberstein im Vorbereitungsspiel gegen den SV Auersmacher mit 1:3 unterlegen war, interessierte Marco Reich nur am Rande. Viel mehr freute den SC-Coach die Leistung, die sein Team gegen den Oberligisten in Tholey gezeigt hatte. „Ich bin rundum glücklich“, strahlte Reich, „das war super.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport