Drei junge Pfeile am Start Marco Reich wählt spannende Testspiel-Aufstellung Sascha Nicolay 23.07.2026, 13:22 Uhr

i Marco Reich hat Spaß mit seiner Mannschaft. Beim Testspiel geegen Oberligist SV Auersmacher war der Trainer von der Leistung des SC Idar-Oberstein begeistert. Stefan Ding

Marco Reich war bestens gelaunt nach der 1:3-Testspielniederlage seines SC Idar-Oberstein gegen den SV Auersmacher. Der Coach hatte eine spannende Aufstellung gewählt und sah eine starke Leistung seiner Mannschaft.

Dass der SC Idar-Oberstein im Vorbereitungsspiel gegen den SV Auersmacher mit 1:3 unterlegen war, interessierte Marco Reich nur am Rande. Viel mehr freute den SC-Coach die Leistung, die sein Team gegen den Oberligisten in Tholey gezeigt hatte. „Ich bin rundum glücklich“, strahlte Reich, „das war super.







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