Marco Reich war bestens gelaunt nach der 1:3-Testspielniederlage seines SC Idar-Oberstein gegen den SV Auersmacher. Der Coach hatte eine spannende Aufstellung gewählt und sah eine starke Leistung seiner Mannschaft.
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Dass der SC Idar-Oberstein im Vorbereitungsspiel gegen den SV Auersmacher mit 1:3 unterlegen war, interessierte Marco Reich nur am Rande. Viel mehr freute den SC-Coach die Leistung, die sein Team gegen den Oberligisten in Tholey gezeigt hatte. „Ich bin rundum glücklich“, strahlte Reich, „das war super.