SC Idar sucht noch Spieler Marco Reich rührt die Werbetrommel Sascha Nicolay 10.06.2026, 18:39 Uhr

i Alex (mit Kapitänsbinde) gehört zu den Spielern, die den SC Idar-Oberstein verlassen haben. Der Verein und sein Cheftrainer Marco Reich sind nun auf der Suche nach neuen Spielern. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Von der SV Elversberg hat der SC Idar-Oberstein zwar zwei weitere Spieler am Haken, aber insgesamt ist der Kader für zwei Mannschaften auf Kante genäht. Der Cheftrainer erklärt, warum und wirbt um Neuzugänge.

Der SC Idar-Oberstein spielt in der kommenden Saison mit seinen beiden Mannschaften in der Verbands- und der Landesliga. Das ist eine spezielle Herausforderung, für die auch ein möglichst breit aufgestellter Kader von Bedeutung ist. Doch noch ist die Spielerliste beim SC eher auf Kante genäht.







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