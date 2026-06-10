Von der SV Elversberg hat der SC Idar-Oberstein zwar zwei weitere Spieler am Haken, aber insgesamt ist der Kader für zwei Mannschaften auf Kante genäht. Der Cheftrainer erklärt, warum und wirbt um Neuzugänge.
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Der SC Idar-Oberstein spielt in der kommenden Saison mit seinen beiden Mannschaften in der Verbands- und der Landesliga. Das ist eine spezielle Herausforderung, für die auch ein möglichst breit aufgestellter Kader von Bedeutung ist. Doch noch ist die Spielerliste beim SC eher auf Kante genäht.