SC Idar sauer über den Wechsel Marco Reich kritisiert den FC Schmittweiler und Fischer Sascha Nicolay 17.07.2026, 13:22 Uhr

i Marco Reich hat sich über den kurzfristigen Wechsel von Mike Fischer zum FC Schmittweiler-Callbach geärgert und erklärt das auch in aller Deutlichkeit. Stefan Ding

Marco Reich liegt der FC Schmittweiler-Callbach am Herzen. Das hält den Chefcoach des SC Idar-Oberstein aber nicht davon ab, den Wechsel von Mike Fischer zum FC deutlich zu kritisieren. Reich widerspricht dabei der Darstellung der Schmittweilerer.

Am Samstag präsentiert der SC Idar-Oberstein beim eigenen Stadionfest im Haag seine beiden aktiven Mannschaften. Das Verbandsliga-Team trifft um 16 Uhr auf Rheinlandligist TuS Kirchberg, ehe um 18 Uhr die Landesliga-Equipe die SG Kirn/Kirn-Sulzbach empfängt.







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