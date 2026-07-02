Der Trainer des SC Idar-Oberstein und Torjäger Florian Zimmer haben den Ausfall von Kapitän Flavius Botiseriu eingeordnet. Derweil sagte der SC eines seiner beiden am Samstag geplanten Testspiele ab.
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Der SC Idar-Oberstein wird seinen Testspielreigen nicht mit einem Doppelpack starten. Eigentlich wollte der Oberliga-Absteiger am Samstag sowohl beim SV Steinwenden als auch beim ASV Langweiler/Merzweiler antreten, doch dazu wird es nicht kommen. Der SC hat die Partie in Steinwenden abgesagt und wird nur um 14.