SV Winterbach zu Gast Macht Matteo Kunz in Schmittweiler die 300 voll? 13.11.2025, 12:14 Uhr

i Derbywochen: Für Niklas Secker (am Ball) und den SV Winterbach steht das dritte Derby an. Nach dem Remis gegen die SG Meisenheim und der Niederlage in Hackenheim (weiße Trikots) geht es nun nach Schmittweiler. Fehlt eigentlich nur noch ein Sieg... Klaus Castor

Beide galten von Beginn an als Kellerkinder. Doch der FC Schmittweiler hat mit einer starken Serie dem Abstiegsgespenst die Hacken gezeigt. Im Derby gegen den SV Winterbach sollen die nächsten Zähler her.

Der Respekt ist groß. Murat Yasar, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach, und Torben Scherer, Coach von Aufsteiger SV Winterbach, loben den jeweiligen Kontrahenten vor dem direkten Duell, das am Sonntag um 15.15 Uhr auf Schmittweilers Höhen angepfiffen wird.







