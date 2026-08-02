FC Schmittweiler überrascht Maaß bejubelt einen Start nach Maß Olaf Paare 02.08.2026, 10:03 Uhr

i Gold wert auf neuer Position: Paul Haßinger überzeugt beim FC Schmittweiler zum Saisonauftakt. Klaus Castor

Der FC Schmittweiler ist nach Umbruch und Trainerwechsel irgendwie eine Wundertüte. Und der erste Griff in diese war eine positive Überraschung. Titelfavorit SC Hauenstein stolperte auf Schmittweilers Höhen.

Patrik Maaß konnte sich den Spaß mit seinem Nachnamen nicht verkneifen. Der neue Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach kommentierte den 3:1 (2:0)-Auftaktsieg über den SC Hauenstein so: „Das war ein rundum gelungener Nachmittag, und das Wortspiel sei erlaubt, es war ein Start nach Maß.







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