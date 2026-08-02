FC Schmittweiler überrascht
Maaß bejubelt einen Start nach Maß
Gold wert auf neuer Position: Paul Haßinger überzeugt beim FC Schmittweiler zum Saisonauftakt.
Gold wert auf neuer Position: Paul Haßinger überzeugt beim FC Schmittweiler zum Saisonauftakt.
Klaus Castor

Der FC Schmittweiler ist nach Umbruch und Trainerwechsel irgendwie eine Wundertüte. Und der erste Griff in diese war eine positive Überraschung. Titelfavorit SC Hauenstein stolperte auf Schmittweilers Höhen.

Lesezeit 2 Minuten
Patrik Maaß konnte sich den Spaß mit seinem Nachnamen nicht verkneifen. Der neue Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach kommentierte den 3:1 (2:0)-Auftaktsieg über den SC Hauenstein so: „Das war ein rundum gelungener Nachmittag, und das Wortspiel sei erlaubt, es war ein Start nach Maß.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport