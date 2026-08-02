Der FC Schmittweiler ist nach Umbruch und Trainerwechsel irgendwie eine Wundertüte. Und der erste Griff in diese war eine positive Überraschung. Titelfavorit SC Hauenstein stolperte auf Schmittweilers Höhen.
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Patrik Maaß konnte sich den Spaß mit seinem Nachnamen nicht verkneifen. Der neue Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach kommentierte den 3:1 (2:0)-Auftaktsieg über den SC Hauenstein so: „Das war ein rundum gelungener Nachmittag, und das Wortspiel sei erlaubt, es war ein Start nach Maß.