Heimspiel der SG Hüffelsheim Lüllig nutzt gerne die freie Auswahl Olaf Paare 17.09.2026, 10:45 Uhr

i Ständiger Unruheherd: Tim Reidenbach (am Ball) ist bereits in der dritten Saison eine stabile Größe im Hüffelsheimer Sturm. Schafft er es auch, das Bollwerk des VfR Grünstadt zu knacken? Klaus Castor

Erstmals sitzt die SG Hüffelsheim seit dem Aufstieg in die Verbandsliga auf dem Platz an der Sonne. Damit das so bleibt, muss der defensiv starke Aufsteiger VfR Grünstadt bezwungen werden.

Die Tabellenführung ist für viele Vereine das Nonplusultra. Nicht so bei der SG Hüffelsheim in der Fußball-Verbandsliga. Schon nach der Übernahme durch das spektakuläre 6:0 beim Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen wiegelte Trainer Christian Lüllig ab. „Auch in dieser Woche war die Tabellenführung bei uns keinerlei Thema“, erklärt der SGH-Coach.







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