Erstmals sitzt die SG Hüffelsheim seit dem Aufstieg in die Verbandsliga auf dem Platz an der Sonne. Damit das so bleibt, muss der defensiv starke Aufsteiger VfR Grünstadt bezwungen werden.
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Die Tabellenführung ist für viele Vereine das Nonplusultra. Nicht so bei der SG Hüffelsheim in der Fußball-Verbandsliga. Schon nach der Übernahme durch das spektakuläre 6:0 beim Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen wiegelte Trainer Christian Lüllig ab. „Auch in dieser Woche war die Tabellenführung bei uns keinerlei Thema“, erklärt der SGH-Coach.