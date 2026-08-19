SG Hüffelsheim erwartet Basara Lüllig lobt Zusammenarbeit innerhalb des Trainerteams Olaf Paare 19.08.2026, 20:47 Uhr

i Hat zu seiner alten Treffsicherheit und Durchsetzungskraft zurückgefunden: Simon Scherer, Goalgetter der SG Hüffelsheim (rotes Trikot). Stefan Ding

Drei Spiele, drei Siege – die bisherige Auftaktbilanz der SG Hüffelsheim kann sich sehen lassen. Am Freitagabend wartet mit Basara Mainz ein weiterer Prüfstein.

Auch wenn Christian Lüllig aus dem Großraum Wiesbaden kommt, weiß er um den Zauber, den das kommende Wochenende in Bad Kreuznach auslöst. „Das ist unser Jahrmarktsspiel. Das wird eine besondere Motivation auslösen. Zudem rechnen wir mit einer schönen Zuschauerkulisse“, erklärt der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim, der am Freitag um 19.







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