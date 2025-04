Viele Aufsteiger tun sich schwer in der Landesliga. Doch der FC Schmittweiler-Callbach und der SV Kirchheimbolanden verkaufen sich teuer und stehen über dem Strich. Am Sonntag treffen die beiden Aufsteiger aufeinander.

Die Schwergewichte liegen hinter dem FC Schmittweiler-Callbach in der Fußball-Landesliga. Chancenlos war der Aufsteiger gegen den TuS Hohenecken, erkämpfte sich anschließend aber mit großem Aufwand einen verdienten Punkt in Hüffelsheim. Mit dem Selbstvertrauen aus diesem Coup im Rücken sollen nun die Partien mit Gegnern mit gleicher Kragenweite angegangen werden. Das gilt schon für das Spiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Kirchheimbolanden.

„Die Partie in Hüffelsheim hat noch einmal gezeigt, was mit 100 Prozent Einsatz und einem Spiel am Limit möglich ist“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar und hofft, dass sein Team dieses Niveau erneut erreicht. „Das Spiel in Hüffelsheim hat etwas mit der Mannschaft gemacht. Da war in den Einheiten eine andere Herangehensweise zu spüren. Aber wir müssen jetzt natürlich weitermachen“, erklärt Yasar und fügt an: „Timo Riemer wird sein Team auch sehr akribisch vorbereiten.“

„Das ist das erste von einigen Sechs-Punkte-Spielen.“

Murat Yasar

SVK-Trainer Riemer und Yasar kennen und schätzen sich aus gemeinsamen Zeiten beim TuS Monzingen, und beide coachten die Überraschungen des zurückliegenden Spieltags, denn schließlich war mit dem Schmittweilerer 1:1 in Hüffelsheim genauso wenig zu rechnen gewesen wie mit dem Kirchheimbolandener Sieg über den TuS Hohenecken. Damit hat sich der Westpfalz-Aufsteiger auch weiter von der Abstiegsregion entfernt. „Das ist das erste von einigen Sechs-Punkte-Spielen. Ich hoffe auf einen Sieg, mit dem wir wieder an Kirchheimbolanden vorbei wären“, sagt Yasar.

Personell gibt es Licht und Schatten. Jeff Renner, Petrit Miftari und Leon Stibitz sind zurück im Kader. Dafür fällt in Gerardo Luciano ein Leistungsträger aus. In der letzten Aktion in Hüffelsheim zog er sich einen Muskelfaserriss zu. Egal, ob als Außen- oder Innenverteidiger, der Youngster erfüllte seine Aufgaben stets zur vollen Zufriedenheit Yasars. „Es macht Spaß und Laune, wenn du siehst, wie sich ein A-Jugend-Spieler entwickelt“, sagt der FCS-Coach, der Milan Klein ähnlich gute Schritte bescheinigt.