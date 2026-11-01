Mit einer deutlichen Leistungssteigerung hat der VfR Baumholder gegen Top-Team SV Steinwenden zu Hause 1:1 gespielt und einen wichtigen Punkt geholt. Angreifer Lucas blieb im entscheidenden Moment in der Nachspielzeit beim Elfmeter eiskalt.
Lesezeit 3 Minuten
Gemessen am späten Ausgleichstreffer per Foulelfmeter war es ein glücklicher Punkt, den der VfR Baumholder beim 1:1 (0:0) gegen den SV Steinwenden in der Fußball-Verbandsliga geholt hat, doch eigentlich war das Unentschieden eher für die Gäste schmeichelhaft, denn die Baumholderer waren über weite Strecken der Partie die klar bessere Mannschaft.