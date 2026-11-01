VfR Baumholder holt Punkt Lucas macht sich nicht in die Hose und verwandelt cool Sascha Nicolay 01.11.2026, 19:18 Uhr

i Henrio Schneider (links) grinst schon, als er sieht, wie Lucas Alves da Silva den Foulelfmeter in der Nachspielzeit voller Überzeugung zum 1:1-Ausgleich für den VfR Baumholder verwandelt. Stefan Ding

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung hat der VfR Baumholder gegen Top-Team SV Steinwenden zu Hause 1:1 gespielt und einen wichtigen Punkt geholt. Angreifer Lucas blieb im entscheidenden Moment in der Nachspielzeit beim Elfmeter eiskalt.

Gemessen am späten Ausgleichstreffer per Foulelfmeter war es ein glücklicher Punkt, den der VfR Baumholder beim 1:1 (0:0) gegen den SV Steinwenden in der Fußball-Verbandsliga geholt hat, doch eigentlich war das Unentschieden eher für die Gäste schmeichelhaft, denn die Baumholderer waren über weite Strecken der Partie die klar bessere Mannschaft.







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