Es geht doch: Der VfR Baumholder gewann nicht nur mit 6:1 am Altstadtfest, der Absteiger aus der Verbandsliga zeigte mit einer starken Vorstellung auch, dass er in der neuen Klasse angekommen ist.

Nach zwei unerfreulichen Auswärtspleiten in Folge konnte der VfR Baumholder in der Fußball-Landesliga auf heimischem Boden wieder glänzen. Mit einem überzeugenden Auftritt bezwangen die Gastgeber den TuS Rüssingen mit 6:1. Bereits zur Halbzeit führte die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin mit 4:1 und ließ im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Ein unaufhaltsamer Angriffswirbel, unterstützt von taktischer Reife und hervorragenden individuellen Leistungen, bescherte den Baumholderern den verdienten Heimsieg, der den Besuch auf dem Altstadtfest versüßte.

Der VfR startete wie die Feuerwehr und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Lucas erreichte einen Steckpass und setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch. Mit einem präzisen Pass in den Rückraum fand er Niklas Alles, der aus zehn Metern unhaltbar einschob. Die Gäste wirkten in den ersten Minuten völlig überfordert und fanden nur wenige Mittel gegen die drückende Angriffspresse des VfR.

19., 21., 23. – Tore fallen im Zwei-Minuten-Takt

In der 19. Minute legte die Schübelin-Elf nach. Wieder war es Lucas, der seine Mitspieler in Szene setzte. Die Nummer neun der Hausherren tankte sich geschickt durch und legte den Ball mustergültig auf Danny Lutz ab, der aus kurzer Distanz keine Probleme hatte und zum 2:0 traf. Eine fast identische Konstellation wie beim ersten Treffer. Doch es ging noch schneller: Nur zwei Minuten später erhöhte der VfR auf 3:0. Ein wunderschöner Pass von Lucas in den Strafraum erreichte Lutz, der sich im direkten Duell gegen den Torwart behaupten konnte.

In der 23. Minute erzielte Alles seinen zweiten Treffer. Nach einem Foul an Lucas im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Alles nahm sich der Aufgabe an und versenkte den Ball sicher. Die Gastgeber hatten das Spiel fest im Griff und dominierten den TuS in allen Belangen. Kurz vor der Halbzeitpause kamen die Gäste jedoch noch zu einem kleinen Erfolgserlebnis. In der 45. Minute ließ Benard Umoru einen direkten Freistoß im Tornetz des VfR zappeln.

Schübelin hätte Keeper Donner ein Zu-null-Spiel gegönnt

Der Gegentreffer ließ die Gastgeber unberührt, die auch nach dem Seitenwechsel keine Zweifel aufkommen ließen, dass das Spiel kippen könnte. In der 58. Minute stellte der VfR den alten Abstand wieder her. Über mehrere Stationen kombinierten sich die Gastgeber sehenswert bis in den Strafraum. Schließlich war es Joshua Fuchs, der den Ball mit einem schönen Abschluss zum 5:1 versenkte. In der Folge blieb der VfR das tonangebende Team. Besonders Lucas, der an allen entscheidenden Aktionen beteiligt war, zeigte ein starkes Spiel. In der 71. Minute belohnte sich der Brasilianer für seine herausragende Leistung. Mit einem Lupfer aus circa 20 Metern überwand er den Rüssinger Torwart und stellte den Endstand von 6:1 her.

VfR-Trainer Schübelin, der nach den beiden Auswärtsniederlagen zuvor auf ein deutliches Zeichen seines Teams gehofft hatte, war mit der Leistung mehr als zufrieden. „Das war eine Reaktion, die sich jeder Trainer wünscht. Offensiv war das ein richtig gutes Spiel von uns“, sagte Schübelin. Besonders in der ersten Hälfte war sein Team in allen Bereichen stark gewesen. „Wir haben die Partie zu jeder Zeit beherrscht. Nach einer halben Stunde war das Spiel entschieden. Da hat man gesehen, wozu wir in der Lage sind“, resümierte der Trainer. Ein kleiner Wermutstropfen blieb aus seiner Sicht dennoch: „Der Gegentreffer ärgert mich. Da hat die Konzentration nachgelassen“, erklärte Schübelin. Der Trainer hätte es vor allem Ersatztorwart Tim Donner gegönnt, das Spiel ohne Gegentor zu beenden. „Er hat ein gutes Spiel gemacht, und ich hätte ihm gerne eine weiße Weste gewünscht.“

VfR Baumholder: Donner – Moorhead, Gedratis, Brenner, Allkofer (71. Panciera) – Angel, Fuchs, Alles – Lutz (60. Buchner), Lucas (72. Magassa), Tajik (46. Allnoch).

Nächste Aufgabe: am Sonntag, 15.30 Uhr, bei der SG Rieschweiler.