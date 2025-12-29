Youngster verlässt Eintracht Luca Chirivi wechselt zum TuS Hackenheim Olaf Paare 29.12.2025, 13:09 Uhr

i War nach dem Turniersieg in der Halle kaum vom Pokal zu trennen: Luca Chirivi freute sich sehr über den Erfolg bei seiner Abschiedsvorstellung im Eintracht-Trikot. Klaus Castor

Einen spektakulären Wechsel vermeldet der TuS Hackenheim: In Luca Chirivi kommt einer der talentiertesten Bad Kreuznacher Fußballer mit sofortiger Wirkung ans Felseneck.

Nach dem Gewinn des Mustafa-Senel-Cups war Luca Chirivi nicht zu stoppen. Der 18-Jährige entpuppte sich als das Feierbiest der SG Eintracht Bad Kreuznach, die er selbst mit starken Aktionen zum Turniersieg geführt hatte. Nun steht fest: Der Einsatz beim Hallenturnier in der Jakob-Kiefer-Halle war Chirivis Abschiedsvorstellung, er wechselt mit sofortiger Wirkung zum Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim.







Artikel teilen

Artikel teilen