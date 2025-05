Viel Aufwand, aber wenig Ertrag. Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit kommt Fußball-Landesligist SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nicht über ein Unentschieden gegen die SG Eppenbrunn hinaus. Dieses Mal fielen dabei keine Tore.

„Es war unterm Strich ein gerechtes Remis“, teilte SGM-Trainer Jens Bohr mit. In einem munteren Spiel, in dem es ständig hin und her ging, schafften es beide Mannschaften nicht, sich hochprozentige Torchancen herauszuspielen. Während die Gastgeber es häufig mit langen Bällen hinter die Meisenheimer Abwehrkette versuchten, wählte die Elf vom Glan zumeist den spielerischen Ansatz. „Das ist uns auch so weit gut gelungen. Bis wir im letzten Drittel waren. Dort ist uns der Ideenreichtum ausgegangen. Dort war es dann ganz schön arm“, erklärte Bohr, der anfügte: „So ging das über 90 Minuten.“

„Sobald wir über die Mittellinie gekommen sind, hatten wir zwei linke Füße.“

Maurizio Lörsch

Auch der Meisenheimer Kapitän Maurizio Lörsch teilte die Meinung seines Trainers: „In der Defensive haben wir richtig gut gearbeitet und haben nichts zugelassen. Sobald wir jedoch über die Mittellinie gekommen sind, hatten wir zwei linke Füße oder haben ganz oft die falschen Entscheidungen getroffen. Selbst wenn wir dann mal vors Tor des Gegners gekommen sind, hat sich am Ende immer ein Gegenspieler in den Schuss geworfen.“ Die beste Einschussmöglichkeit lag bei den Gästen. Kurz vor Schluss verzog Nico Praß (90.) frei stehend aus acht Metern. Der Meisenheimer donnerte das Spielgerät hoch über das Tor. „Vor einem Jahr hätten wir so ein Spiel 0:1 verloren. Uns ist vielleicht vor dem Tor nicht viel gelungen, dafür haben wir hinten die Null gehalten. Da sind wir einen weiteren Schritt im Reifeprozess gegangen“, zog Lörsch auch positive Aspekte aus dem torlosen Remis.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Fach, P. Mohr, Maurer, Mau. Lörsch, H. Hautz – Schneider (80. Wurdel), Bock, Höft, Praß – Giselbrecht.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SF Bundenthal.