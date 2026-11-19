SC Idar beim FV Dudenhofen Liefern der Zimmer-Service und der Pistolero wieder? Sascha Nicolay 19.11.2026, 12:23 Uhr

i Florian Zimmer und Lennert Arend sind zusammen für 24 der bisher 43 Tore des SC Idar-Oberstein verantwortlich. Wenn die auch beim FV Dudenhofen zuschlagen, dann winkt dem SC auch in der Pfalz etwas Zählbares. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ein dickes Brett muss der SC Idar-Oberstein am Samstag beim FV Dudenhofen bohren. Doch wenn einige Schlüsselspieler wieder in Top-Form auftreten, dann ist vielleicht auch bei den formstarken Pfälzern was möglich.

Nach seinem Derbysieg gegen den VfR Baumholder möchte der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Verbandsliga nachlegen. Die Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr) ist freilich enorm schwierig, denn das erste Auswärtsspiel der Rückrunde bestreitet des SC bei Oberliga-Mitabsteiger FV Dudenhofen, der sich in prächtiger Form befindet.







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