Ein dickes Brett muss der SC Idar-Oberstein am Samstag beim FV Dudenhofen bohren. Doch wenn einige Schlüsselspieler wieder in Top-Form auftreten, dann ist vielleicht auch bei den formstarken Pfälzern was möglich.
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Nach seinem Derbysieg gegen den VfR Baumholder möchte der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Verbandsliga nachlegen. Die Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr) ist freilich enorm schwierig, denn das erste Auswärtsspiel der Rückrunde bestreitet des SC bei Oberliga-Mitabsteiger FV Dudenhofen, der sich in prächtiger Form befindet.