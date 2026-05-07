Titel für VfR Baumholder nah Letzter Schritt am Freitag, Meister am Sonntag? Sascha Nicolay 07.05.2026, 00:00 Uhr

i Klatschen sich Torwarttrainer Olaf Bürstlein und Innenverteidiger Dominic Schübelin am Freitagabend ab, weil sie mit ihrem VfR Baumholder den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft gegangen sind? Perfekt kann der VfR den Titel geegen den SV Hermersberg nicht machen, doch bei einem Sieg spricht eigentlich nichts mehr gegen den Titelgewinn. Stefan Ding

Den wohl entscheidenden Schritt zur Meisterschaft in der Landesliga kann der VfR Baumholder gegen den SV Hermersberg bereits am Freitag machen. Perfekt kann der Titelgewinn und der Aufstieg in die Verbandsliga aber frühestens am Sonntag werden.

Wenn möglich sollen alle in grün und weiß am Freitagabend zum Kunstrasenplatz am Brühlstadion in Baumholder kommen, um den VfR Baumholder bei seinem womöglich letzten Schritt zur Meisterschaft in der Fußball-Landesliga zu unterstützen. Um 19.30 Uhr gastiert der Tabellenzweite SV Hermersberg.







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