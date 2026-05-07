Den wohl entscheidenden Schritt zur Meisterschaft in der Landesliga kann der VfR Baumholder gegen den SV Hermersberg bereits am Freitag machen. Perfekt kann der Titelgewinn und der Aufstieg in die Verbandsliga aber frühestens am Sonntag werden.
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Wenn möglich sollen alle in grün und weiß am Freitagabend zum Kunstrasenplatz am Brühlstadion in Baumholder kommen, um den VfR Baumholder bei seinem womöglich letzten Schritt zur Meisterschaft in der Fußball-Landesliga zu unterstützen. Um 19.30 Uhr gastiert der Tabellenzweite SV Hermersberg.