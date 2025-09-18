SV Winterbach in Rüssingen Letzter der Fairnesstabelle erwartet den Ersten 18.09.2025, 12:22 Uhr

i Wollen auch in Rüssingen ihren Aufwärtstrend fortetzen und jubeln: die Fußballer des SV Winterbach. Christian Kiefer

Mentalität und einen kühlen Kopf benötigen die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach am Sonntag, wenn sie beim TuS Rüssingen gastieren. Der Aufsteiger möchte erstmals zweimal in Folge punkten.

Am vergangenen Spieltag gab der SV Winterbach die rote Laterne der Fußball-Landesliga ab und reichte sie nach Rüssingen weiter. Und ausgerechnet dort treten die Winterbacher am Sonntag um 15 Uhr an.Der Aufsteiger hat damit die Chance, seinen Positivtrend (sechs Punkte aus drei Spielen) fortzusetzen und einen Kontrahenten im Abstiegskampf zu distanzieren.







Artikel teilen

Artikel teilen