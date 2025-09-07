Fünfter Sieg im sechsten Spiel: Der SV Alemannia Waldalgesheim löst seine Aufgaben in der Verbandsliga wie ein Schweizer Uhrwerk, auch in Pirmasens überzeugen die Grün-Weißen.

Auch wenn Alemannia Waldalgesheim nach 450 Minuten wieder mal einen Gegentreffer in der Fußball-Verbandsliga schlucken musste, durfte das Team jubeln. Mit einem 3:1 (1:0) beim FK Pirmasens II verteidigte der SVA seine weiße Weste.

Alemannen-Trainer Elvir Melunovic ärgert sich normalerweise mächtig über Gegentore. Mit dem Treffer des Pirmasensers Vincent Weber konnte der Coach leben. Zum einen fiel das Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit und hatte keinen Einfluss auf das Ergebnis, zum anderen war es vom Kontrahenten gut herausgespielt. Vor allem aber war es die einzige nennenswerte Gelegenheit, die die Alemannen-Abwehr den Pirmasensern gestattete. Das Bollwerk, es hält also weiter. Auch ein Verdienst von personeller Kontinuität, der SVA trat zum vierten Mal in Folge mit der gleichen Formation an.

„Die Jungs bekommen nun auch aus dem Bus noch etwas zu essen. Verpflegung und Tag frei, bei uns lässt es sich gut leben.“

Elvir Melunovic

„Das war ein verdienter und souveräner Sieg. Das war sehr seriös von uns“, lobte Melunovic und unterstrich seine Ansicht mit einer Maßnahme: „Ich habe den Jungs einen Tag frei gegeben.“ Und mit einem Lachen fügte er an: „Sie bekommen nun auch aus dem Bus noch etwas zu essen. Verpflegung und Tag frei, bei uns lässt es sich gut leben.“ Die gute Stimmung bei den Grün-Weißen kommt nicht von ungefähr: Mit fünf Siegen und einem Remis liegen die Alemannen auf Kurs.

In der Offensive mussten es die Standards richten. Philipp Gänz gelang das 1:0 (39.). Es war eine Kopie der Eckball-Variante aus dem Spiel in Bad Kreuznach. Damals donnerte der Guldentaler den Ball an die Latte. „Er hat daraus gelernt, dieses Mal landete der Ball unter der Latte“, berichtete Melunovic. Innenverteidiger Justin Padberg legte das 2:0 per Kopf nach einem Freistoß nach (59.). Das 3:1 direkt nach dem Gegentreffer ging auf das Konto von Teo Fakas.

SV Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Iten, Shamshon (90. Gürel) – Atanley – Grünewald (85. Kreling), Gräff (89. Fakas) – Pira (83. Ludwig), Mehnatgir (77. Houngbedji).

So geht’s weiter: am Sonntag, 16 Uhr, gegen den TuS Steinbach.