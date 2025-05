14 Tore in den vergangenen drei Partien – zum Saisonabschluss ist die Tormaschine des FC Schmittweiler-Callbach in der Fußball-Landesliga noch einmal auf Touren gekommen. „Das hat Lust gemacht, auch auf die letzten 90 Minuten der Saison“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar. Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Schmittweilerer den SV Hermersberg, der ebenfalls gerettet ist.

„Schaulaufen gibt es höchstens mal beim Sportfest, aber sicher nicht in der Landesliga“, erwartet Yasar Vollgas von seinem Team, zumal der FCS die Gäste, die einen Punkt mehr haben, im Endklassement überholen könnte. „Natürlich geht es auch darum, mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen, die Zuschauer noch einmal mitzunehmen und eine Vorfreude auf die nächste Runde zu entfachen“, erklärt der Coach. Und nicht zuletzt hatten sich die FCS-Kicker für die Rückrunde vorgenommen, gegen die Mannschaften zu gewinnen, gegen die sie in der Hinrunde verloren hatten. Und in Hermersberg waren die Schmittweilerer mit 1:2 unterlegen gewesen...

Niklas Paulus zurück zum TSV Hargesheim

Im letzten Heimspiel der Saison werden traditionell auch die Spieler verabschiedet, die den Verein verlassen. Am Sonntag darf sich ein Quartett auf einen letzten Applaus des treuen Schmittweilerer Publikums freuen: Simon Scherer wechselt zur SG Hüffelsheim und dürfte in der Verbandsliga auf Leon Stibitz treffen, den es zum SV Steinwenden zieht. Marius Heimann wird Spielertrainer der Spvgg Welchweiler in der C-Klasse, David Atama ist nach Darmstadt gezogen, und Niklas Paulus kehrt zum TSV Hargesheim zurück. „Zwei Jahre, drei Spiele, Niklas tut mir leid, er hatte so viel Pech mit Verletzungen“, sagt Yasar und ergänzt: „Dass David seit Wochen für jedes Training aus Darmstadt kommt, obwohl er kaum spielt, das zeigt seinen tollen Charakter.“ Auch die ersten Zugänge stehen schon fest: Jan Petrov, Paul Hassinger (beide JSG Nahe-Glan), Dennis Köhler (SG Alsenztal), Nico Schmidt (ASV Langweiler) und Christian Koch (SG Hochstetten). Weitere Verstärkungen sind geplant.