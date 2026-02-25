Nach schwerer Knieverletzung
Lennart Grill schuftet in Hüffelsheim für sein Comeback
So kraftvoll will Lennart Grill bald wieder fliegen und die Bälle für Dynamo Dresden aus den Ecken kratzen.
IMAGO/Lutz Hentschel. IMAGO/Hentschel

Mit einer Reha in Bad Kreuznach und Aufbautraining auf dem Gelände von Verbandsligist SG Hüffelsheim bereitet sich der Idar-Obersteiner Profi-Keeper auf die Rückkehr in die Mannschaft von Dynamo Dresden vor. 

Lennart Grill ist längst wieder guter Dinge. Der Torhüter von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden arbeitet nach seiner schweren Knieverletzung intensiv an seinem Comeback. Der Idar-Obersteiner schuftet heimatnah – in einer Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation in Bad Kreuznach sowie auf dem Gelände von Fußball-Verbandsligist SG Hüffelsheim.

