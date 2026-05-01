Hüffelsheimer Personalien Lemke und Adam ergänzen Trainerteam der SGH Olaf Paare 01.05.2026, 14:53 Uhr

i Coacht die SG Hüffelsheim im Derby am Samstag und bis Saisonende: David Holste. Anschließend übernimmt er wieder die zweite Mannschaft der SGH. Das Trainerteam für die neue Runde nimmt derweil Formen an. Klaus Castor

Den SVA Waldalgesheim und die SG Hüffelsheim trennten vor nicht allzu langer Zeit drei Ligen. Am Samstag begegnen sich beide im Kampf um den vierten Platz der Verbandsliga auf Augenhöhe. Beide eint auch, dass Personalentscheidungen getroffen wurden.

Die goldene Ananas der Fußball-Verbandsliga heißt Platz vier. Für den SV Alemannia Waldalgesheim und die SG Hüffelsheim geht es im Saison-Endspurt nicht mehr um Auf- oder Abstieg, doch beide haben den vierten Rang als Ziel ausgerufen. Derzeit belegen ihn die Gäste, mit einem Heimsieg im Derby am Samstag um 14.







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