Hackenheimer verlieren spät Leistungsabfall nach der Pause beschäftigt Hulsey 28.09.2025, 18:36 Uhr

i Kann die Heimniederlage des TuS Hackenheim nicht verhindern: Deniz Dasli. Klaus Castor

Es läuft nicht richtig rund beim TuS Hackenheim. Die Heimniederlage gegen den SV Rodenbach schmerzt deshalb besonders – zumal sie vermeidbar war.

An der Niederlage hat Tim Hulsey so richtig zu knabbern. „Wenn wir 0:4 verlieren und chancenlos sind, kann ich damit besser umgehen als mit solchen unnötigen Niederlagen. Die beschäftigen mich und tun richtig weh“, erklärte der Coach des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim nach der 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den SV Rodenbach, der zuvor auswärts noch punktlos gewesen war.







