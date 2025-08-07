Glück im Unglück hatte Luis Becker vom Fußball-Landesligisten SV Winterbach. Als sich das Eigengewächs des Aufsteigers am vergangenen Sonntag schon nach sieben Minuten verletzt hatte und mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste, hatten einige im Winterbacher Lager einen Schien- oder Wadenbeinbruch vermutet. „Es gibt aber Entwarnung. Es ist keine Knochenverletzung, und auch das Syndesmoseband ist nicht gerissen. Allerdings sind die Außenbänder betroffen“, gibt Torben Scherer, der Trainer der Winterbacher, die Diagnose wieder.

Heißt: Becker, der als dynamischer Mittelfeldspieler und Zulieferer von Torjäger Elias Pfenning eine wichtige Rolle bei den Winterbachern einnimmt, wird einige Wochen ausfallen, aber nicht die gesamte Saison, wie zunächst befürchtet. Aufgrund seiner Urlaubspläne wäre Becker eh nicht dabei gewesen, wenn es am Sonntag zum SV Hermersberg geht – die erste Auswärtsreise in der Landesliga-Geschichte des SVW steht an. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

Entscheidung in Torwartfrage naht

Die Gastgeber haben in Christopher Ludy einen neuen, ambitionierten Trainer und sich gleich mal positioniert, aufsteigen zu wollen. Doch der Auftakt in Bundenthal geriet daneben, im Heimspiel werden die Pfälzer auf Wiedergutmachung aus sein. Scherer schaute sich den Kontrahenten am Mittwoch beim 4:1 im Pokal gegen den SV Rodenbach an.

Ansonsten blickt der SVW-Coach auf sein eigenes Team, dem er mehr defensive Stabilität vermitteln möchte. Dazu gehört auch die Torhüterposition. Max Kretzschmar und Samuel Keßler erhielten je ein Pflichtspiel, um sich zu zeigen. „Am Freitag im Abschlusstraining werden wir den beiden mitteilen, wer in den nächsten Wochen spielt“, sagt Scherer und fügt an: „Wir müssen uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln, und wenn uns das erneut gelingt, dann können wir auch etwas Zählbares mitbringen. Zumal ich glaube, dass wir uns auswärts einen Tick leichter tun als zu Hause, wo wir eher das Spiel machen müssen.“