Noch steht das Abschlusstraining aus, doch vieles deutet darauf hin, dass Tobias Lauterbach erstmals nach zehnmonatiger Verletzungspause wieder im Spieltagskader des Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim stehen wird. „Ich spreche noch einmal mit ihm, aber ich denke, dass es klappt, und das würde mich unfassbar freuen, weil Tobi so professionell gearbeitet und alles dafür getan hat, wieder zu spielen“, erklärt SVA-Trainer Elvir Melunovic.

Auch Tom Gürel ist eine Woche weiter. „Mit Tom und Tobi bekommen wir zwei Spieler dazu, die mehr als Optionen sind“, sagt der Coach. Beide werden zunächst Jokereinsätze erhalten. Wahrscheinlicher ist, dass die aktuelle Startformation am Sonntag um 16 Uhr gegen den TuS Steinbach zum fünften Mal in Folge aufläuft. Die Gäste sind noch sieglos. „Wenn aber ein Spieler meint, dass wir Geschenke erwarten dürfen, dann wird er eine Überraschung erleben. Ich unterschätze die Steinbacher jedenfalls nicht“, sagt Melunovic.