Alemannia siegt durch Eigentor Latte und Torflanke: Die Derby-Momente des Philipp Gänz Olaf Paare 03.03.2026, 10:22 Uhr

i Vor ordentlicher Kulisse am Montagabend kämpfen der Waldalgesheimer Josh Iten (rechts) und Eintracht-Innenverteidiger Leo Blenske um den Ball. Es schauen zu (von links): Marlon Pira, Ben Grünewald, Nils Gräff und Deniz Cinar. Edgar Daudistel

Ein spätes Siegtor, zwei Feldverweise und eine packende Endphase – die 400 Derby-Zuschauer in Waldalgesheim mussten lange ausharren, ehe es unterhaltsam wurde. Eintracht Bad Kreuznach hätte dabei durchaus einen Zähler verdient gehabt.

Es hatte nicht viel gefehlt, dann wäre das Nahe-Derby der Fußball-Verbandsliga zum zweiten Mal in dieser Saison torlos zu Ende gegangen. Doch Philipp Gänz, der rechte Schienenspieler des SV Alemannia Waldalgesheim, hatte im Rückspiel das Quäntchen Glück auf seiner Seite, das ihm im August im Nahe-Stadion noch gefehlt hatte.







