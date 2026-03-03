Ein spätes Siegtor, zwei Feldverweise und eine packende Endphase – die 400 Derby-Zuschauer in Waldalgesheim mussten lange ausharren, ehe es unterhaltsam wurde. Eintracht Bad Kreuznach hätte dabei durchaus einen Zähler verdient gehabt.
Lesezeit 5 Minuten
Es hatte nicht viel gefehlt, dann wäre das Nahe-Derby der Fußball-Verbandsliga zum zweiten Mal in dieser Saison torlos zu Ende gegangen. Doch Philipp Gänz, der rechte Schienenspieler des SV Alemannia Waldalgesheim, hatte im Rückspiel das Quäntchen Glück auf seiner Seite, das ihm im August im Nahe-Stadion noch gefehlt hatte.