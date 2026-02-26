FC Schmittweiler in Meisenheim Lange Drei-Spiele-Sperre kostet Schneider das Derby Olaf Paare 26.02.2026, 12:02 Uhr

i Im Finale des Futsal-Regionalturniers standen sich die SG Meisenheim und der FC Schmittweiler (rote Trikots) gegenüber. Nun geht es auf dem grünen Rasen wieder um Punkte. Links: FCS-Winterzugang Erkan Akcan, der auch am Samstag auflaufen dürfte. Klaus Castor

Die Fußball-Landesliga lebt im Kreis Bad Kreuznach von ihren Derbys. Und so eines steht gleich zum Jahresauftakt an. Auf dem Meisenheimer Kunstrasen sollen am Samstag die Fans auf ihre Kosten kommen. Zu Gast ist Glan-Nachbar FC Schmittweiler.

Nach den Absagen ihrer Nachholspiele starten die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und der FC Schmittweiler-Callbach mit dem Derby ins neue Fußballjahr. Am Samstag um 17 Uhr stehen sich die Fußball-Landesligisten auf dem Meisenheimer Kunstrasen gegenüber.







