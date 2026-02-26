Die Fußball-Landesliga lebt im Kreis Bad Kreuznach von ihren Derbys. Und so eines steht gleich zum Jahresauftakt an. Auf dem Meisenheimer Kunstrasen sollen am Samstag die Fans auf ihre Kosten kommen. Zu Gast ist Glan-Nachbar FC Schmittweiler.
Nach den Absagen ihrer Nachholspiele starten die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und der FC Schmittweiler-Callbach mit dem Derby ins neue Fußballjahr. Am Samstag um 17 Uhr stehen sich die Fußball-Landesligisten auf dem Meisenheimer Kunstrasen gegenüber.