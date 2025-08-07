Bisher läuft es für die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der neuen Saison wie am Schnürchen. Setzt sich der Lauf auch am Freitag gegen den TSC Zweibrücken fort?

Der Spielplan meint es gut mit der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Auf ihren Auswärtssieg in Hauenstein folgen nun zwei Heimspiele – jeweils freitags geht es in Desloch gegen den TSC Zweibrücken und den TuS Hackenheim. Da winkt ein vielversprechender Start in die Saison der Fußball-Landesliga.

Freitagsspiele in Desloch haben fraglos ihren Reiz, in diesem Fall liegt allerdings die kurze Regenerationszeit den Meisenheimern im Magen. Nur zwei Tage nach dem packenden Pokalduell in Seibersbach, teilweise sogar in Unterzahl, müssen sie am Freitag um 19.15 Uhr schon wieder ran. „Die Zweibrücker haben angefragt, dem sind wir gerne nachgekommen“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr und fügt an: „Es ist, wie es ist. Es bringt jetzt nichts, sich da groß Gedanken zu machen. Außerdem spielen die Jungs doch viel lieber, als dass sie trainieren.“

Lörsch entscheidet kurzfristig, ob es klappt

Das gilt zweifelsohne auch für den spielenden Co-Trainer Maurizio Lörsch. Der hat sich allerdings bereits im Pokalspiel gegen den TuS Hackenheim verletzt und muss nun von Woche zu Woche entscheiden, ob er mitmischen kann. Beim Sieg in Hauenstein reichte es, in Seibersbach nicht. Auch Nico Praß und Benny Hill sind angeschlagen, ihre Einsätze entscheiden sich kurzfristig. Bohr hat aber personelle Möglichkeiten, so hilft beispielsweise die Flexibilität von Benny Schmell weiter. „Alle, die auflaufen, werden am Freitag Gas geben“, ist sich der SGM-Trainer sicher.

Gast TSC Zweibrücken hat einige Abgänge zu verkraften, von einer Zwischensaison ist in der Westpfalz die Rede, zum Auftakt gab es zudem eine Heimniederlage. Alles Punkte, von denen sich Bohr nicht blenden lässt. Er sagt: „Mit dem TSC Zweibrücken musst du immer rechnen. Sie brauchen vielleicht etwas Zeit, aber am Ende werden die Zweibrücker unter den besten fünf landen.“ Das ist auch den Meisenheimern zuzutrauen – vor allem dann, wenn sie die beiden Heimspiele gewinnen und mit neun Punkten aus den Startlöchern kommen würden...