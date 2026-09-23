Julian Kuhn ist ein Vorsitzender, der großen Einfluss nimmt auf den sportlichen Bereich. Im Interview blickt er auf die Entwicklung des Fast-Absteigers zum Achtelfinalisten im Verbandspokal.
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Das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte wirft seine Schatten voraus. Am Mittwoch, 30. September, empfängt Landesligist FC Schmittweiler-Callbach im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals den klassenhöheren Verbandsligisten SC Idar-Oberstein. Wir sprachen mit Julian Kuhn, dem Vorsitzenden des FCS.