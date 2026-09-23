FCS-Vorsitzender im Interview Kuhn freut sich aufs Wiedersehen mit Capitano Rech Olaf Paare 23.09.2026, 11:27 Uhr

i Fiebert am Spielfeldrand immer mit: Julian Kuhn, der Vorsitzende des FC Schmittweiler-Callbach. Im Interview äußert er sich zur aktuellen Lage. Klaus Castor

Julian Kuhn ist ein Vorsitzender, der großen Einfluss nimmt auf den sportlichen Bereich. Im Interview blickt er auf die Entwicklung des Fast-Absteigers zum Achtelfinalisten im Verbandspokal.

Das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte wirft seine Schatten voraus. Am Mittwoch, 30. September, empfängt Landesligist FC Schmittweiler-Callbach im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals den klassenhöheren Verbandsligisten SC Idar-Oberstein. Wir sprachen mit Julian Kuhn, dem Vorsitzenden des FCS.







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