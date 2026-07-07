Turnier in Waldalgesheim Krafft, Gräff und Mohr drohen lange Verletzungspausen Olaf Paare 07.07.2026, 12:20 Uhr

i Lobt die Bedingungen in Waldalgesheim und freut sich auf das Final-Wochenende: Christian Lüllig, der neue Trainer der SG Hüffelsheim. Edgar Daudistel

In Waldalgesheim geht es derzeit rund. Die besten Teams der Region treffen beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier aufeinander. Allerdings trüben schwere Verletzungen die Vorbereitung einiger Mannschaften.

Die SG Hüffelsheim hat das Halbfinale beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SVA Waldalgesheim erreicht. Damit darf sich der Fußball-Verbandsligist am Freitag (18 Uhr) und am Sonntag auf zwei weitere hochwertige Partien freuen.Dem 3:1 gegen den TuS Hackenheim ließen die Hüffelsheimer im zweiten Vorrundenspiel ein 5:1 gegen den Landesligisten Spvgg Ingelheim folgen.







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