Hüffelsheimer gewinnen 4:1 Krafft belohnt sich mit Torsprint für starke Leistung 09.11.2025, 14:08 Uhr

i Packte in Herxheim im richtigen Moment zu: Jan-Niklas König, der Torwart der SG Hüffelsheim. Klaus Castor

Nik Rosenbaum als Laufwunder, die Paraden von Jan-Niklas König, Unruheherd Tim Krafft, Stabilisator Hannes Balzer und Doppelpacker Simon Scherer – beim 4:1 der SG Hüffelsheim in Herxheim stachen einige Akteure heraus.

Einen Leckerbissen ließ der Platz nicht zu. Und so hat sich die SG Hüffelsheim mit anderen fußballerischen Mitteln den 4:1 (3:0)-Auswärtssieg bei Viktoria Herxheim erarbeitet und die Verbandsliga-Vorrunde mit für einen Aufsteiger hervorragenden 26 Punkten abgeschlossen.







