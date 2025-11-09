Krafft belohnt sich mit Torsprint für starke Leistung

Nik Rosenbaum als Laufwunder, die Paraden von Jan-Niklas König, Unruheherd Tim Krafft, Stabilisator Hannes Balzer und Doppelpacker Simon Scherer – beim 4:1 der SG Hüffelsheim in Herxheim stachen einige Akteure heraus.
Einen Leckerbissen ließ der Platz nicht zu. Und so hat sich die SG Hüffelsheim mit anderen fußballerischen Mitteln den 4:1 (3:0)-Auswärtssieg bei Viktoria Herxheim erarbeitet und die Verbandsliga-Vorrunde mit für einen Aufsteiger hervorragenden 26 Punkten abgeschlossen.