Spiele in der Landeshauptstadt sind für die vielen Mainzer im Kader des SV Alemannia Waldalgesheim Festtage. Am Feiertag sind die Grün-Weißen bei der TSG Bretzenheim zu Gast.
Lesezeit 1 Minute
Dem SVA Waldalgesheim dürfte bekannt vorkommen, was ihn am Freitag um 19.30 Uhr in der Fußball-Verbandsliga erwartet. Die Spielweise von Gastgeber TSG Bretzenheim ähnelt nämlich dem Auftreten der Alemannen.„Ich habe den Eindruck, sie kopieren uns ein bisschen, seitdem Serdal Günes, unser ehemaliger Spieler, in Bretzenheim spielt“, sagt Elvir Melunovic, der Alemannen-Coach.