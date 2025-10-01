Waldalgesheimer in Mainz Kopiert ein Ex-Alemanne die Spielweise des SVA? 01.10.2025, 14:02 Uhr

i Freut sich auf ein Derby in Mainz: Elvir Melunovic, der Trainer des SVA Waldalgesheim. Klaus Castor

Spiele in der Landeshauptstadt sind für die vielen Mainzer im Kader des SV Alemannia Waldalgesheim Festtage. Am Feiertag sind die Grün-Weißen bei der TSG Bretzenheim zu Gast.

Dem SVA Waldalgesheim dürfte bekannt vorkommen, was ihn am Freitag um 19.30 Uhr in der Fußball-Verbandsliga erwartet. Die Spielweise von Gastgeber TSG Bretzenheim ähnelt nämlich dem Auftreten der Alemannen.„Ich habe den Eindruck, sie kopieren uns ein bisschen, seitdem Serdal Günes, unser ehemaliger Spieler, in Bretzenheim spielt“, sagt Elvir Melunovic, der Alemannen-Coach.







