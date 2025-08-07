Ein guter Start ist Gold wert in der Fußball-Landesliga. Das wissen sie auch beim TuS Hackenheim, der gegen den SC Hauenstein nachlegen möchte.

Der Start ist geglückt. Mit 2:1 siegte der TuS Hackenheim zum Auftakt der Fußball-Landesliga beim SV Hinterweidenthal. Den Dreier vergolden wollen die Hackenheimer am Sonntag um 15 Uhr, wenn sie den SC Hauenstein empfangen.

„Natürlich wäre es schön, wenn wir nachlegen könnten. Es geht aber vor allem darum, alles rauszuhauen“, sagt TuS-Spielertrainer Tim Hulsey und ergänzt: „Wir hatten eine gute Trainingswoche, die Mentalität stimmt. Ich bin aber sehr gespannt, ob wir diese Vorzeichen auch auf den Platz bekommen.“ An der Konstanz hat es den Hackenheimern in den Vorjahren oftmals gefehlt. Sie zu erreichen, ist heuer das große Ziel. Einer, der dabei helfen kann und soll, ist der neue spielende Co-Trainer Pierre Merkel, der gleich in Hinterweidenthal seine Bedeutung fürs Team gezeigt hat. „Ein vergleichbares Tor haben wir vergangene Saison nicht geschossen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung als Stürmer, wie wichtig es ist, gleich am ersten Spieltag zu treffen“, sagt Hulsey.

„Auch in zwei, fünf oder zehn Minuten lässt sich etwas bewegen, und wenn es nur mit einer guten Aktion ist.“

Tim Hulsey

Doch nicht nur Merkel will dort weitermachen, wo er angefangen hat. Das gilt für das gesamte Team, das bis auf die beiden Langzeitverletzten Lukas Röder und Michael Gilles sowie den noch einmal gesperrten Christoph Menger komplett sein wird. So kehren Arash Sadeghi und Deniz Dasli in den Kader zurück. Dadurch kann es auch den einen oder anderen Härtefall geben. „Jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich aufzudrängen. Sei es im Training oder auch nach einer Einwechslung“, sagt Hulsey und fügt an: „Auch in zwei, fünf oder zehn Minuten lässt sich etwas bewegen, und wenn es nur mit einer guten Aktion ist.“

Als bestes Beispiel gilt Julius Oertel, der in Hinterweidenthal einen gefährlichen Angriff des Gegners in der Nachspielzeit mit einem starken und fairen Zweikampf unterbunden und so seinen Anteil daran hatte, den Sieg abzusichern – zur Nachahmung am Sonntag gegen die Hauensteiner empfohlen.