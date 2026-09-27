Starke Joker am Felseneck
Konkurrenzkampf beim TuS Hackenheim beschert Achterpack
Gut gemacht: Die Hackenheimer (von rechts) Noel Schywalski, Tim Hulsey, Pierre Merkel und Oliver Gäns feiern einen von acht Tref
Gut gemacht: Die Hackenheimer (von rechts) Noel Schywalski, Tim Hulsey, Pierre Merkel und Oliver Gäns feiern einen von acht Treffern gegen die TSG Trippstadt.
Edgar Daudistel

Dritter Sieg in Folge – es läuft beim TuS Hackenheim, der es derzeit vor allem in der Offensive krachen lässt. Drei Doppelpacks unterstreichen auch die Ausgeglichenheit des Teams.

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Der TuS Hackenheim kommt in der Fußball-Landesliga immer besser in Fahrt. Auf einen 7:0-Heimsieg und das wichtige 3:2 in Hauenstein folgte nun erneut am Felseneck ein 8:1 (2:0)-Erfolg über die TSG Trippstadt.„Es gibt nichts zu meckern. Alle 16 eingesetzten Spieler haben performt“, sagte Tim Hulsey, der Trainer der Hackenheimer.
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