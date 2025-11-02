SVA gewinnt Verfolgerduell Kompakte Zentrale beschert Zu-null-Spiel 02.11.2025, 13:09 Uhr

i Ben Grünewald (grünes Trikot) und der SVA Waldalgesheim hatten im Verfolgerduell die Nase vorn. Edgar Daudistel

Der SV Alemannia Waldalgesheim schielt weiter Richtung Rang zwei in der Fußball-Verbandsliga. In Bienwald Kandel wiesen die Waldalgesheimer einen Mitkonkurrenten in die Schranken.

Die Null steht wieder beim SV Alemannia Waldalgesheim. Nachdem der Fußball-Verbandsligist zuletzt ungewohnt viele Gegentore hatte schlucken müssen, entschied er das Verfolgerduell mit dem FC Bienwald Kandel mit 1:0 (1:0) für sich.„Ohne Gegentor geblieben zu sein, tut gut“, bestätigte SVA-Trainer Elvir Melunovic und war sogar zu Scherzen aufgelegt: „Glücklicherweise haben wir nicht 2:0 geführt.







Artikel teilen

Artikel teilen