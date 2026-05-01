SG Meisenheim siegt 4:1 Körner und gute Umschaltmomente die Pluspunkte Olaf Paare 01.05.2026, 11:35 Uhr

i Hält sich die Konkurrenz vom Leib: Joshua Rodriguez (weißes Trikot) und die SG Meisenheim siegten in Zweibrücken. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Erst an Hexennacht wurde das Spiel aus dem November nachgeholt. Der SG Meisenheim wird der späte Termin egal sein, sie gewann in Zweibrücken. Und Schlag auf Schlag geht es weiter.

Der Bann ist gebrochen: Nach mehreren Niederlagen in Zweibrücken kehrte Fußball-Landesligist SG Meisenheim/Desloch/Lauschied dieses Mal mit einem Dreier nach Hause. Mit 4:1 (2:0) gewannen die Schützlinge von Trainer Jens Bohr.Trotz des deutlichen Ergebnisses mussten die Gäste einige kritische Momente überstehen.







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