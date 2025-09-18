SG Hüffelsheim bei Basara König ist die Nummer eins, spielt aber nicht 18.09.2025, 15:22 Uhr

i Der Hüffelsheimer Christian Hahn (rotes Trikot) agierte gegen den TuS Mechtersheim unglücklich. Gegen Basara Mainz dürfte sein Tempo gefragt sein. Klaus Castor

Nächster Vergleich mit einem Titelkandidaten: Nach dem Duell mit dem TuS Mechtersheim ist für die SG Hüffelsheim vor dem Spiel bei Basara Mainz, dem ambitionierten Emporkömmling aus der Landeshauptstadt.

Eine unerwartete Wendung gibt es in Sachen Torhütern beim Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim. Nach wochenlangem Casting hat sich das Trainerteam des Aufsteigers für Jan-Niklas König als Nummer eins bis zur Winterpause entschieden. Doch in den nächsten beiden Spielen wird sein Kontrahent Mark Becker den Kasten der Hüffelsheimer hüten.







