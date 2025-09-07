Der FC Schmittweiler ist zu Hause noch ungeschlagen, doch zum zweiten Mal in Folge nutzte er vor eigenem Publikum einen Zwei-Tore-Vorsprung nicht zum Dreier und handelte sich zwei Zeitstrafen ein.

Auch am Morgen danach wusste Murat Yasar, der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach, seine Gefühlslage noch nicht richtig einzuschätzen. „Auf der einen Seite ist der Punkt gegen einen starken Gegner gut, auf der anderen Seite haben wir eine 3:1-Führung und am Ende einen Lucky Punch nicht genutzt“, erklärte Yasar nach dem 3:3 (3:1) gegen den TSC Zweibrücken.

Die Gäste begannen stärker und gingen durch Francis Sesay (18.) in Führung. Die Schmittweilerer stellten um und erwischten eine absolute Sahnephase, in der sie den Gegner zustellten, die Sechser der Zweibrücker abklemmten und so zu klasse Umschaltmomenten kamen. Mehr noch: Sie nutzten die Momente auch zu drei starken Treffern durch Aurel Rech (24., 36.) und Justus Rech (32.). Vor allem das Tor von Justus Rech begeisterte die Zuschauer und den Trainer, der schwärmte: „Justus gewinnt den Ball, zieht Richtung Tor, lässt zwei Gegenspieler aussteigen und schweißt das Ding unter die Latte. Das Tor hat die ganze Klasse von Justus gezeigt.“

„Das war ein typisches und eben auch richtig gutes Spiel von Justus.“

Murat Yasar

Der jüngste der drei Rech-Brüder überzeugte aber nicht nur wegen des Treffers. Er war wieder einmal der Motor des FCS-Spiels, übernahm auch während zwei Zeitstrafen für Dennis Köhler (75.) und Aurel Rech (87.) Verantwortung, indem er den Ball immer wieder absicherte und mit Tiefenläufen Zeit von der Uhr nahm. „Das war ein typisches und eben auch richtig gutes Spiel von Justus“, lobte Yasar.

Mit der Führung im Rücken wollten die Schmittweilerer die zweite Hälfte kontrollieren. Doch es kam anders, auch weil die Zweibrücker mit einer anderen Einstellung und Wucht auf den Platz zurückkehrten. Sie erdrückten die Gastgeber in den ersten Minuten nach dem Wechsel förmlich. Fabian Bayer (47.) und Lukas Volberg (50.) gelang der schnelle Ausgleich. „Schade, wenn wir da etwas länger die Führung halten und einen Konter setzen, geht das Spiel vielleicht anders auch“, vermutete Yasar. Er sah aber auch Positives: „Wir sind nicht zusammengebrochen, die Köpfe gingen nicht nach unten, die Mannschaft hat sich gestemmt gegen das, was da von Zweibrücker Seite kam.“

Kopfballtor von Aurel Rech wird nicht gegeben

Und als sich das Team stabilisiert hatte, gab es zwei Möglichkeiten, um doch noch einen Dreier einzufahren. Ein Kopfballtor von Aurel Rech wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben, und Köhler verzog völlig frei stehend in der 90. Minute. „Den macht er normalerweise rein“, sagte der Coach.

Auch angesichts der Personalsituation war der Punkt ein Gewinn. Gerade ein Landesliga-Spieler saß fit auf der Bank, sodass Christian Rech nach ersten leichten Gehversuchen im Training nach langer Verletzung im Spiel gleich für zehn Minuten ins kalte Wasser geworfen wurde. „Die Jungs haben sich den Punkt verdient“, bilanzierte Yasar.

FC Schmittweiler-Callbach: Hill – Klein, Besler, Renner, Schmidt (68. Miftari) – Petrov (78. C. Rech), Haßinger (89. Maurer), J. Rech, Naujoks – Köhler (90. Klohr), A. Rech.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Hermersberg.