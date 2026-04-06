FC Schmittweiler verliert 0:3 Koch tritt nach Flummiball ein Luftloch Olaf Paare 06.04.2026, 21:16 Uhr

i Justus Rech kann die 0:3-Niederlage des FC Schmittweiler in Hinterweidenthal nicht verhindern. Klaus Castor

Es bleibt spannend und eng im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga. Der FC Schmittweiler verpasste es, sich selbst weiter Luft zu verschaffen und den SV Hinterweidenthal auf den letzten Platz zu drücken.

Der FC Schmittweiler-Callbach hat am Ostermontag einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib verpasst. Beim lange Zeit abgeschlagenen und immer mehr aufkommenden SV Hinterweidenthal unterlag der Fußball-Landesligist vom Glan mit 0:3 (0:2).„Es war ein Spiel, wie wir es zuletzt öfter gesehen haben.







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