Rund ums Sportheim auf Schmittweilers Höhen gab es kein Halten mehr: Der Klassenverbleib des Aufsteigers in der Fußball-Landesliga ist eine herausragende Leistung und wurde ausgiebig gefeiert. Der FC Schmittweiler-Callbach machte mit einem 5:0 (3:0) über die SF Bundenthal alles klar.

„Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft“, sagte FCS-Trainer Murat Yasar und meinte damit sowohl den gesamten Saisonverlauf als auch die Leistung gegen die Bundenthaler. „Wir haben nichts zugelassen, und das gegen die Top-Spieler der Bundenthaler. Die Jungs waren extrem fokussiert und aufmerksam“, lobte der Coach seine Mannschaft. Auffällig: Die ersten Treffer fielen nach sehr guten Anlauf- und Pressingaktionen. Und nach den hohen Ballgewinnen schalteten die Gastgeber sehr gut um. Im Stile eines Torjägers markierte Simon Scherer in seinem vorletzten Heimspiel noch einmal einen lupenreinen Hattrick (14., 19., 38.). „Zweimal musste Simon nur noch den Fuß hinhalten. Die Treffer waren das Ergebnis der Arbeit der gesamten Mannschaft“, analysierte Yasar.

„Hut ab vor meiner Rasselbande.“

Murat Yasar

Mit der Führung im Rücken arbeiteten die Schmittweilerer weiter sehr konsequent in der Defensive, sie fingen aber auch an zu zaubern. Die beiden Treffer von Aurel Rech (68., 85.) waren klasse herausgespielt. „Der Gegner war gut, aber wir haben ihn zu Fehlern gezwungen, das war eine starke Leistung meiner Mannschaft, die sehr griffig aufgetreten ist“, schwärmte Yasar und fügte an: „Wir hatten in der Saison einige Ausfälle und Rückschläge, sind aber immer wieder aufgestanden. Hut ab, welche Leistung die Mannschaft und allen voran meine junge Rasselbande gezeigt hat.“ Ein Kompliment, das sich auch Torwart Jakob Hill verdiente, der bei der einzigen Bundenthaler Chance glänzend parierte.

FC Schmittweiler-Callbach: Hill – Moorhead (82. Decker), C. Rech, Renner, Luciano – Stibitz (74. Heimann), J. Rech, Görlek (72. Atama), Naujoks – A. Rech, Scherer (82. Fritz).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Hermersberg.