Kirner kommen selbstbewusst aus der Pause

Zwischen August und November sind die Landesliga-Fußballer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach in 18 Spielen ohne Zähler geblieben. Das soll sich in den zwölf ausstehenden Partien unbedingt ändern. „Wir wollen die Saison nicht punktlos beenden“, sagt SGK-Trainer Jens Wückert und fügt an: „Bei diesem Vorhaben spielt gleich das erste Spiel am Sonntag eine große Rolle.“

Schließlich haben die Kirner nur noch fünf Heimpartien, und Aufsteiger SV Nanzdietschweiler, der um 15 Uhr auf Loh gastiert, sollte an einem guten Tag für die Kirner zu packen sein. „Das sehen wir auch so“, sagt Wückert selbstbewusst. Seine Zuversicht liegt darin begründet, dass die SG die Vorbereitung genutzt hat, um sich zu sammeln. „Auch wenn wir entspannt in die letzten Landesliga-Spiele gehen können, haben wir durchaus Pläne und Ziele“, sagt der Coach. Bitter: Die in der Vorbereitung eingespielte Mittelfeldreihe mit Ricardo Schönheim, Deniz Gündesli (beide verletzt) und Rico Jelacic (wird Papa) droht auszufallen.