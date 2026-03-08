Deutliche 0:5-Niederlage Kein Winterbacher Spieler bei 100 Prozent Olaf Paare 08.03.2026, 12:35 Uhr

i Verhinderte beim 0:5 in Rodenbach mit einigen Paraden noch Schlimmeres: Samy Keßler, der Torwart des SV Winterbach. Edgar Daudistel

Im Hinspiel feierte der SV Winterbach seinen ersten Landesliga-Sieg gegen den SV Rodenbach. Beim Rückspiel in Rodenbach ist der Aufsteiger chancenlos.

Wenn eine Mannschaft ihre eigene Leistung nicht abrufen kann und der Gegner einen bärenstarken Tag erwischt, dann kann es deutlich werden. Genau das erlebte Fußball-Landesligist SV Winterbach bei seiner 0:5 (0:4)-Niederlage beim SV Rodenbach.„Nicht ein einziger unserer Spieler kam auch nur annähernd an 100 Prozent heran“, stellte SVW-Trainer Torben Scherer fest und fügte an: „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es die Rodenbacher richtig gut ...







